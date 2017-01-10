Барри Троц: Овечкин понимал, как особенно будет догнать Ришара в Монреале

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) прокомментировал 544-й гол капитана «столичных» Александра Овечкина, который позволил ему сравняться с легендой «Канадиенс» Морисом Ришаром.

«Я проходил мимо него сегодня, мы разговорились, и я сказал: «Знаешь, будет здорово, если ты забьешь». В каждой эпохе есть свой снайпер, и, безусловно, «Ракета» был превосходным игроком. В его честь назвали награду, которую Ови выигрывал несколько раз.

Овечкин великолепен в такие важные моменты. И с этой точки зрения, думаю, он понимал, что сравняться с великим Ришаром на этой арене будет особенным моментом», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, теперь Овечкин делит с Ришаром 29-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На 28-м месте идет Мишель Гуле, у которого 548 голов.