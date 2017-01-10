Барри Троц: Овечкин понимал, как особенно будет догнать Ришара в Монреале
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1)
прокомментировал 544-й гол капитана «столичных» Александра Овечкина, который
позволил ему сравняться с легендой «Канадиенс» Морисом Ришаром.
«Я проходил мимо него сегодня, мы разговорились, и я сказал: «Знаешь, будет здорово, если ты забьешь». В каждой эпохе есть свой снайпер, и, безусловно, «Ракета» был превосходным игроком. В его честь назвали награду, которую Ови выигрывал несколько раз.
Овечкин великолепен в такие важные моменты. И с этой точки зрения, думаю, он понимал, что сравняться с великим Ришаром на этой арене будет особенным моментом», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, теперь Овечкин делит с Ришаром 29-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На 28-м месте идет Мишель Гуле, у которого 548 голов.
Матч
Монреаль - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Бэкстрём (Овечкин, Алзнер), 11:03 (0:1). Плеканец (Лехконен, Байрон), 47:18 (1:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Овечкин), 48:12 (1:2). Коннолли (Кузнецов), 51:00 (1:3). Овечкин (Бэкстрём, Юханссон), 56:36 (1:4 - бол.).
Место и дата
10 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция