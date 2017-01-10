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Карл-Хайнц Румменигге: Я против участия 48 команд в чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге категорически против формата ЧМ с 48-ю командами.

«ЧМ с 48-ю командами – я против этого! Плохая идея. Это чисто политическое решение, ничего общего со спортом не имеющая. Зачем менять формат, если нынешний с тридцатью двумя командами замечательно себя зарекомендовал! И зачем так поспешно принимать решение! Ведь предполагается, что новая система будет введена только с ЧМ-2026 – то бишь через десять лет. За это время можно все взвесить, учесть мнения клубов и федераций. Встретились бы за круглым столом, а, может быть, и не раз, и обсудили все в спокойной обстановке. Это было бы профессиональнее», – заявил газете L’Equipe обладатель «Золотого мяча» 1981 и 1982 годов и нынешний председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Сегодня в Цюрихе (Швейцария) на заседании совета Международной федерации футбола могут утвердить новый формат чемпионата мира с 32 до 48 сборных, начиная с турнира 2026 года.

Голосование: Как вы относитесь к решению увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира по футболу до 48 команд?

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