Лука Джорджевич: «Зенит» сильнее «Андерлехта», и мы докажем это на поле

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матчей против «Андерлехта» в Лиге Европы, а также рассказал о новичках «Зенита» и уходе Акселя Витселя в китайский клуб.



- Как вы провели свой отпуск?

- Я был на Мальдивах со своей девушкой, а Новый год встретил в Риме.

- Что вы думаете о трансфере Акселя Витселя в китайский клуб?

- Это его решение, оно принесет ему хороший доход. Нам будет его не хватать, он был особенный игрок, и сложно найти футболиста, который смог бы его заменить.

- Поделитесь вашим мнением о новичках «Зенита».

- Я думаю, все они заслужили контракт с «Зенитом». Своей игрой они показали, что являются хорошими футболистами, которые сделают «Зенит» сильнее.

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- Что вы знаете об «Андерлехте»?

- Мы помним их игру с «Ростовом» в Лиге чемпионов в этом году и встречи с «Зенитом» в еврокубках. Играть против них непросто, но «Зенит» сильнее и мы докажем это на поле, - приводит слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» вышел из отпуска 9 января. С 11 по 22 января петербуржцы проведут сбор в ОАЭ, где сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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