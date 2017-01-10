«Ростов» заключил долгосрочный контракт с Эзатолахи

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что клуб заключил новый долгосрочный контракт с иранским полузащитником Саидом Эзатолахи.

«Ростов» продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо», - сказал Узденов ТАСС.

20-летний полузащитник перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. В текущем сезоне футболист провез за донской клуб 10 матчей и забил один гол. На счету Эзатолахи 14 матчей за сборную Ирана.

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