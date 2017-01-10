Маурисио: Не верил, что Витсель перейдет в Китай

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился ожиданиями от матчей с «Андерлехтом» в Лиге Европы и рассказал о новичке команды Эрнани и уходе Акселя Витселя в китайский клуб.

- Я провел отпуск в Бразилии, было здорово оказаться с теми, кого давно не видел, после большого перерыва. Погода там - супер! Но сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке к сезону.

- Как считаете, уход Витселя скажется на «Зените»?

- Жалко терять такого игрока. Но у нас есть и те, кто смогут помочь команде. Акселю в Китае желаю удачи. Я не верил, что Витсель перейдет в китайский клуб, но теперь я счастлив за его семью.

- Чем силен новичок вашей команды Эрнани?

- Очень давно не смотрю чемпионат Бразилии, поэтому ничего про него не знаю. Но он тоже бразилец - все, что нужно для его адаптации, я сделаю. Рад, что еще один бразилец приехал в «Зенит».

- В 1/16 финала Лиги Европы вам достался «Андерлехт».

- Очень сильный соперник. Они в Бельгии всегда борются за чемпионство. Нам будет трудно, но я верю в «Зенит», - передает слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» вышел из отпуска 9 января. С 11 по 22 января петербуржцы проведут сбор в ОАЭ, где сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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