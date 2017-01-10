«ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контракта
Полузащитник «Пари
Сен-Жермен» Блез Матюиди по-прежнему не договорился с клубом о продлении
контракта.
Минувшим летом 29-летний француз был готов уйти в «Ювентус», однако президент клуба Нассер Аль-Хелайфи заблокировал трансфер. После этого «ПСЖ» начал переговоры с Матюиди о продлении контракта.
Представители игрока изучили предложение клуба и в ноябре выступили с ответным предложением. На этом переговоры приостановились. По данным L’Equipe, стороны не могут договориться по финансовым условиям.
Матюиди остается стабильным игроком основного состава команды и занимает четвертое место в «ПСЖ» по игровому времени в нынешнем сезоне. В Лиге 1 он провел 18 матчей и сделал две голевые передачи, а в шести матчах Лиги чемпионов на счету Матюиди два гола и одна голевая передача.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.