Шамиль Газизов: Марсиньо, Диего и Фомин не полетят на сбор «Уфы», мы ищем им новые команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какие футболисты не поедут на сбор с командой.

- На сбор не поедут Марсиньо, Диего и Фомин. У них полгода до окончания контракта, так что все может быть. Попробуем найти им клубы, но предложений пока нет. Новичков на первом сборе не будет, - рассказал Газизов ТАСС.

Добавим, что первый сбор уфимцев пройдет с 11 по 22 января на Кипре. После 17 туров чемпионата России «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.