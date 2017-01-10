Роуз и Уокер могут переехать в Манчестер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует серьезно усилить защитную линию своей команды.



Как сообщает издание The Sun, португальский специалист заинтересован в услугах сразу двух игроков «Тоттенхэма» – Дэнни Роуза и Кайла Уокера. Отмечается, что на футболистов сборной Англии претендует и «Манчестер Сити», а инициатором сделки является главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.



Также сообщается, что больше шансов приобрести игроков лондонской команды именно у «Сити».

В нынешнем сезоне 26-летний Роуз провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи и получил 8 желтых карточки. На счету 26-летнего Уокера – 22 матча, 4 голевые передачи и 5 желтых карточек.