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Роуз и Уокер могут переехать в Манчестер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует серьезно усилить защитную линию своей команды. 

Как сообщает издание The Sun, португальский специалист заинтересован в услугах сразу двух игроков «Тоттенхэма» – Дэнни Роуза и Кайла Уокера. Отмечается, что на футболистов сборной Англии претендует и «Манчестер Сити», а инициатором сделки является главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Также сообщается, что больше шансов приобрести игроков лондонской команды именно у «Сити».

В нынешнем сезоне 26-летний Роуз провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи и получил 8 желтых карточки. На счету 26-летнего Уокера – 22 матча, 4 голевые передачи и 5 желтых карточек.

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