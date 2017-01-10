«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» Хесе
Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.
По информации источника, на игрока столичной команды претендует «Валенсия», «Ливерпуль», а также «Лас-Пальмас». Отмечается, что инициатором ухода является сам футболист, поскольку он недоволен отсутствием игровой практики.
Стоит отметить, что ранее президент «Лас-Пальмаса» исключил приход Хесе, поскольку клуб не в состоянии удовлетворить его финансовые требования.
Ранее сообщалось об интересе к Хесе со стороны «Ромы» и «Милана».
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.
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