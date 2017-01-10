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«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» Хесе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.

По информации источника, на игрока столичной команды претендует «Валенсия», «Ливерпуль», а также «Лас-Пальмас». Отмечается, что инициатором ухода является сам футболист, поскольку он недоволен отсутствием игровой практики.

Стоит отметить, что ранее президент «Лас-Пальмаса» исключил приход Хесе, поскольку клуб не в состоянии удовлетворить его финансовые требования.

Ранее сообщалось об интересе к Хесе со стороны «Ромы» и «Милана».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

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