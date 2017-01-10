Два сбора «Динамо» пройдут в Турции

В понедельник футболисты «Динамо» вышли из отпуска и приступили к подготовке ко второй части сезона.

Сначала команда прошла медосмотр, потом провела тренировку под руководством Юрия Калитвинцева. Тренировка носила втягивающий характер и прошла в спортивном зале. Сегодня вторая половина команды пройдет медобследование, днем бело-голубых вновь ждет занятие, уже на открытом воздухе. А со среды команда начнет работу в двухразовом режиме. Завершится первый сбор в Новогорске контрольным матчем с «Долгопрудным» 15 января.

Далее динамовцам предстоит пройти два сбора по 16 дней в Турции – с 17 января по 1 февраля и с 7 по 22 февраля. В Анталье динамовцы проведут по четыре контрольных матча на каждом из сборов. На первом сборе соперниками станут: «Милсами» - лидер чемпионата Молдавии (21 января), словацкий клуб «Дунайска Стреда» (25 января), «Томь» (29 января) и казахстанский «Тобол» (31 января).

Заключительный сбор команды вновь пройдет в России - на базе в Новогорске, в программе значится еще одна контрольная встреча. Напомним, что первый официальный матч после зимней паузы «Динамо» сыграет 8 марта со «Спартаком» из Нальчика на «Арене Химки».