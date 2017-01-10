Александр Бубнов: Молло – универсал очень высокого уровня, он составит серьезную конкуренцию Шатову

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о последних трансферах «Зенита». Напомним, недавно питерскую команду пополнили два игрока «Крыльев Советов» – Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов. Также команду покинул полузащитник Аксель Витсель, который переехал в чемпионат Китая.



«Зенит» потерял Витселя, зато усилился Йоаном Молло и Ибрагимом Цаллаговым. Правда, если в «Крыльях Советов» Цаллагов был лидером и игроком стартового состава, то в питерском клубе ему наверняка придется еще побороться за место на поле. Но это универсальный футболист и очень хороший вариант с точки зрения ротации состава, конкуренции и глубины скамейки. Кроме того, у «Зенита» сейчас есть проблемы в обороне, так что Цаллагов, у которого, к тому же еще и российский паспорт, – это отличное приобретение.



Молло очень хорошо проявил себя в «Крыльях». Думаю, он усилит нападение «Зенита» и сумеет составить серьезную конкуренцию, скажем, Олегу Шатову. Впрочем, пока трудно предположить, как именно Мирча Луческу будет использовать Молло, так как это тоже универсальный футболист, который может сыграть на нескольких позициях группы атаки. Посмотрим, что решит главный тренер. Молло ведь может и забить гол, и отдать передачу, да и в целом умеет конструировать игру. По меркам российского чемпионата это универсал очень высокого уровня. К тому же, это более результативный игрок группы атаки, чем, например, тот же Витсель», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.



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