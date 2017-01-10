Марко Девич: Похоже, в «Рубине» посчитали, что я не нужен

Форвард Марко Девич рассказал о причинах ухода из «Рубина».

«Не буду обманывать: я действительно хотел играть в «Рубине» минимум до 2018-го, – сказал Девич в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Но, видимо, клуб на сегодня это не устраивает, и мы не продолжили сотрудничество. Почему так – я не лез, но в «Рубине» настаивали, если бы хотели. Про условия мы вообще не говорили: до темы финансов даже не дошли. Это не проблема ни для меня, ни для клуба, сто процентов. Просто в клубе, похоже, посчитали, что я не нужен. Поблагодарили за работу, я тоже сказал спасибо».

Напомним, Девич перешел в «Рубин» в феврале 2014 года. За три года он забил 11 голов в 41 матче премьер-лиги.