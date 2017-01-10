«Ростов»: У Нобоа много предложений от топ-клубов РФПЛ, понимаем его желание поиграть в другой команде

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что полузащитник донской команды Кристиан Нобоа планирует покинуть российский клуб.



«Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений – как из европейских команд, так и из топ-клубов российской премьер- лиги», – сказал Узденов, слова которого приводит ТАСС.

Также член совета директоров команды рассказал, что «Ростов» планирует приобрести два-три игрока в зимнее трансферное окно.



«Надеемся подписать по одному игроку в каждую из линий – атаку, полузащиту и нападение», – добавил Узденов.

Напомним, Нобоа выступает за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел во всех турнирах 23 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Эквадора в 5 млн евро, а его контракт с «Ростовом» истекает летом 2017 года.

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