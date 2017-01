Совет ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщает официальный твиттер организации.

«Совет ФИФА принял единогласное решение увеличить количество команд до 48, начиная с 2026 года. Будет 16 групп по три команды», - сообщается в твиттере ФИФА.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.