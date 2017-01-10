Совет ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщает официальный твиттер организации.
«Совет ФИФА принял единогласное решение увеличить количество команд до 48, начиная с 2026 года. Будет 16 групп по три команды», - сообщается в твиттере ФИФА.
The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:— FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.
16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.
Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.
Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.