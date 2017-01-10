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Совет ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщает официальный твиттер организации.

«Совет ФИФА принял единогласное решение увеличить количество команд до 48, начиная с 2026 года. Будет 16 групп по три команды», - сообщается в твиттере ФИФА.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда. 

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