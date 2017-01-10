Троц провел 1400-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал для главного тренера «Вашингтона» Барри Троца 1400-м в НХЛ.

Таким образом, 54-летний канадец сравнялся с Пэтом Куинном по числу матчей и побед (684).

Ранее восемь тренеров в истории лиги достигали отметки в 1400 матчей, а по победам Троц делит с Куинном восьмое место.

Напомним, Троц дебютировал в НХЛ в сезоне 1998/1999, когда стал главным тренером созданного «Нэшвилла». С «хищниками» канадец работал на протяжении 15 лет, а в 2014 году возглавил «Вашингтон».

Добавим, что накануне главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл провел 1500-й матч в НХЛ.