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Троц провел 1400-й матч в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал для главного тренера «Вашингтона» Барри Троца 1400-м в НХЛ.

Таким образом, 54-летний канадец сравнялся с Пэтом Куинном по числу матчей и побед (684).

Ранее восемь тренеров в истории лиги достигали отметки в 1400 матчей, а по победам Троц делит с Куинном восьмое место.

Напомним, Троц дебютировал в НХЛ в сезоне 1998/1999, когда стал главным тренером созданного «Нэшвилла». С «хищниками» канадец работал на протяжении 15 лет, а в 2014 году возглавил «Вашингтон».

Добавим, что накануне главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл провел 1500-й матч в НХЛ

Матч

Монреаль - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы:

Бэкстрём (Овечкин, Алзнер), 11:03 (0:1). Плеканец (Лехконен, Байрон), 47:18 (1:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Овечкин), 48:12 (1:2). Коннолли (Кузнецов), 51:00 (1:3). Овечкин (Бэкстрём, Юханссон), 56:36 (1:4 - бол.).

Место и дата

10 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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