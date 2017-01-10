Троц провел 1400-й матч в НХЛ
Матч регулярного
чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал для главного тренера «Вашингтона» Барри
Троца 1400-м в НХЛ.
Таким образом, 54-летний канадец сравнялся с Пэтом Куинном по числу матчей и побед (684).
Ранее восемь тренеров в истории лиги достигали отметки в 1400 матчей, а по победам Троц делит с Куинном восьмое место.
Напомним, Троц дебютировал в НХЛ в сезоне 1998/1999, когда стал главным тренером созданного «Нэшвилла». С «хищниками» канадец работал на протяжении 15 лет, а в 2014 году возглавил «Вашингтон».
Добавим, что накануне главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл провел 1500-й матч в НХЛ.
Матч
Монреаль - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Бэкстрём (Овечкин, Алзнер), 11:03 (0:1). Плеканец (Лехконен, Байрон), 47:18 (1:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Овечкин), 48:12 (1:2). Коннолли (Кузнецов), 51:00 (1:3). Овечкин (Бэкстрём, Юханссон), 56:36 (1:4 - бол.).
Место и дата
10 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция