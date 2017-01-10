Жулиано: Молло поможет нам выиграть чемпионат и дойти как можно дальше в Лиге Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичке команды Йоане Молло и трансфере Акселя Витселя в Китай.

- В «Зенит» пришел Йоан Молло.

- Это парень из «Крыльев», да?

- Именно.

- Он техничный и быстрый игрок, который может нам помочь выиграть чемпионат и дойти как можно дальше в Лиге Европы.

- Что можете сказать о трансфере Акселя Витселя в Китай?

- Мы потеряли отличного футболиста. Желаю ему удачи. На его место пришел бразильский игрок Эрнани. Я играл против него, он очень умный футболист с поставленным дальним ударом, можно сказать что он футболист такого же типа, как и Витсель, - передает слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» вышел из отпуска 9 января. С 11 по 22 января петербуржцы проведут сбор в ОАЭ, где сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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