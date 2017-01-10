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Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте

Источник:  Twitter.comКомментарии

Как сообщает официальный Twitter турнира в Штутгарте, российская теннисистка Мария Шарапова вернется на корт в официальном матче 26 апреля.

Именно в этот день заканчивается дисквалификация спортсменки из РФ за употребление запрещенного препарата мельдония.

Добавим, что матчи основной сетки турнира в Германии начнутся в понедельник, 24 апреля, но первый раунд длится три дня.

«Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч после возвращения на одном из моих любимых турниров», – рассказала Шарапова, которая трижды побеждала на турнире в Штутгарте.

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