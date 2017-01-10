Денис Глушаков: Приятно, что меня помнят болельщики иркутского футбола! (фото)
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за подарок, полученный в преддверии Нового года.
«Очень неожиданный подарок, к Новому году! Приятно, что меня помнят болельщики иркутского футбола! Спасибо», – написал Глушаков на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
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