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Шлиренцауэр вернулся в сборную Австрии спустя год

Источник:  FISКомментарии

Олимпийский чемпион Грегор Шлиренцауэр выступит на этапе Кубка мира в Висле (Польша), который станет для него первым за год.

27-летний австриец не принимал участия в крупных турнирах с января 2016 года. После третьего этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке Шлиренцауэр досрочно завершил прошлый сезон в связи с невыразительной формой и отсутствием мотивации.

А весной, катаясь на горных лыжах в Канаде, Шлиренцауэр порвал связки колена, что отложило его возвращение в сборную Австрии.

Напомним, на счету Шлиренцауэра 53 победы на этапах Кубка мира, при этом последняя датирована 6 декабря 2014 года, когда он занял первое место в Лиллехаммере. Сезон 2014/2015 он завершил на десятом месте в общем зачете.

Этап Кубка мира в Висле пройдет с 13 по 15 января.

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