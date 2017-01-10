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Александр Гацкан: В 2015 году Бердыев сказал, что пришел в «Ростов» не просто так

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, за счет чего команда так успешно провела прошлый сезон.

- Все началось еще в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: «Я пришел сюда не просто так. Я пришел решать большие задачи - попасть в Лигу чемпионов». Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем «Ростов» стал преображаться. Тренер провел хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели все лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся. Тренер же говорил: «Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу».

- После фантастического сезона в России «Ростов» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Какой она оказалась изнутри?

-Трудно найти слова, чтобы описать. Это очень круто. Это космос! Организация на высшем уровне, великолепная атмосфера на стадионах. В Мюнхене было около 80 тысяч зрителей. В Эйндховене перед нашим выходом на поле выключили свет, а когда мы выходили, стадион осветился, как в театре. Круто! Все очень красиво, все продумано до мелочей. Ради этого стоит много работать, игра стоит свеч. Мало кто из молдавских футболистов играл на таком уровне и добивался хороших результатов. Мне же удалось. Очень приятно было представлять Молдову в этом турнире, - цитирует Гацкана официальный сайт УЕФА. 

В минувшем сезоне «Ростов» занял в второе место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу чемпионов. В главном еврокубковом турнире донской клуб стал третьим в группе и вышел в Лигу Европы. 

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