Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Не удивлюсь, если все это затеяли, чтобы китайцев вытащить
Известный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.
«Если все это вообще затеяли, чтобы китайцев на ЧМ вытащить, я не удивлюсь», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его идею по реформированию чемпионатов мира поддерживает большинство национальных федераций. По его мнению, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.
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