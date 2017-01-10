Никита Гусев: Видел, что хоккеист ЦСКА находился в офсайде, поэтому не переживал
Нападающий СКА Никита
Гусев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА
(3:2 Б).
- Как реагировали в
моменте с не засчитанной шайбой ЦСКА?
- Я сидел на лавке как раз у синей линии, видел, что офсайд большой, поэтому не переживал, знал, что возьмем просмотр.
- Что думали перед
буллитом?
- В предыдущий раз я Сорокину не забил, поэтому примерно знал, что буду делать.
- Уже не первый
овертайм играете три на три. Успели адаптироваться?
- Ничего так, интересно. Но все команды сейчас в основном пытаются действовать от обороны, поэтому особых провалов нет, игра три на три идет практически во всех зонах, - приводит слова Гусева официальный сайт СКА.
Напомним,
СКА обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 3:2. В составе петербургского клуба по
шайбе забросили Антон Белов и Никита Гусев, у ЦСКА отличились Кирилл Петров и
Максим Мамин. В начале овертайма судьи отменили гол Игоря Ожиганова из-за
положения вне игры.
Следующий
матч СКА проведет 11 января в Петербурге против омского «Авангарда». «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Московские армейцы в тот же день
дома сыграют с «Металлургом» из Новокузнецка.
После 47 матчей подопечные Олега Знарка со 109 очками возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова со 108 очками занимает вторую строчку.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция