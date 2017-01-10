Дмитрий Шнякин: Приличные самарские покупки у «Зенита», но каков теперь удел «Крыльев»?
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о покупках «Зенита». Напомним, совсем недавно питерский клуб приобрел у «Крыльев Советов» защитника Ибрагима Цаллагова и полузащитника Йоана Молло.
«Приличные самарские покупки у «Зенита». Цаллагов давно заслужил повышение. Молло – игрок редких для РФПЛ качеств. Но каков теперь удел «КС»?, – написал Шнякин на своей странице в Twitter.
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