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Дмитрий Шнякин: Приличные самарские покупки у «Зенита», но каков теперь удел «Крыльев»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о покупках «Зенита». Напомним, совсем недавно питерский клуб приобрел у «Крыльев Советов» защитника Ибрагима Цаллагова и полузащитника Йоана Молло. 

«Приличные самарские покупки у «Зенита». Цаллагов давно заслужил повышение. Молло –  игрок редких для РФПЛ качеств. Но каков теперь удел «КС»?, – написал Шнякин на своей странице в Twitter.

«Молло – игрок для самых серьезных целей». Эксперты о том, кого купил «Зенит»

Молло - в «Зените». Таблица трансферов РФПЛ

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