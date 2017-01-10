Сергей Кривохарченко: Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко – о фотографии форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в футболке колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
«Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!», – написал Кривохарченко на своей странице в Twitter.
Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко! pic.twitter.com/UCyuxISODe— Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) 9 января 2017 г.
Напомним, полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически