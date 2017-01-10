Доменико Кришито: «Зенит» хочет стать чемпионом России, Лига Европы тоже важный для нас турнир

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о целях на вторую часть чемпионата и новичках команды.

- Как провели отпуск?

- Сперва мы побывали с Данни, Нету и Витселем на Мальдивах, затем отправились в Италию к семье и друзьям.

- Первая половина сезона получилась довольно сложной. Какие цели ставите перед собой во второй части?

- Будет тоже непросто - мы хотим стать чемпионами, но пока отстаем на пять очков от «Спартака». Что касается Лиги Европы, то это важный для нас турнир, и нас ждет встреча против «Андерлехта» на пути к трофею.

- Знакомы ли вы с новичками?

- Я знаю их как футболистов, мы много раз играли друг против друга. Это хорошие футболисты, и, надеюсь, они покажут свой уровень в «Зените». Впереди - тренировочные сборы, и мы должны суметь выстроить команду за это время, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» вышел из отпуска 9 января. С 11 по 22 января петербуржцы проведут сбор в ОАЭ, где сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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