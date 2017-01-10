Сергей Прядкин: Клубы и лиги выступали против увеличения числа команд на ЧМ

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение Совета ФИФА увеличить количество участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 команд.

- Если переходить на практику, то клубы и лиги выступали против такой идеи. Даже нынешние турниры под эгидой ФИФА и УЕФА накладывают отпечаток на плотный график. А вы знаете, что нас сейчас критикуют за то, что мы заходим в зиму. Но плотность именно такова. А с увеличением числа участников финальной стадии будут увеличены сроки, количество игр. Так что будет ложиться колоссальная нагрузка и на клубы, и на игроков, - сказал Прядкин «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.