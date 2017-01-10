Анастасия Павлюченкова: Довольна, что выиграла у Кузнецовой, несмотря на не очень хорошую подачу

27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Светланой Кузнецовой (7:5, 6:3) в матче второго круга турнира WTA Apia International Sydney.

«Я очень довольна, не только потому что она действующий победитель турнира, но также из-за того, что она моя подруга по команде. Кузнецова входит в первую десятку, у нее был впечатляющий прошлый сезон. Я знала, что предстоит непростой матч и просто старалась показать хороший теннис, готовя себя к Australian Open.

Думаю, в игре я все делала правильно. Подача была не такая хорошая, как вчера, из-за чего я немного расстроена, но я все равно довольна, что, несмотря на низкий процент попадания первым мячом, я выиграла в двух сетах.

У меня нет никаких ожиданий от этого турнира. Я просто стараюсь получать удовольствие от тенниса. И пока все получается здорово.

Я никогда раньше не играла с Бушар. Мне кажется, мы даже не тренировались вместе. Не знаю, чего ждать. Думаю, я посмотрю, как она играла с Цибулковой», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.

Напомним, Бушар, получившая на турнире wild card, станет соперницей Павлюченковой по четвертьфиналу.