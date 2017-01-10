Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сегодня был представлен команде

Сергей Семак, в конце прошлого года возглавивший «Уфу» вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко, во вторник был представлен команде.

Все игроки собрались в одной из столичных гостиниц, откуда отправятся на первый сбор на Кипр.

- На Кипре проведем два контрольных матча. 17-го с «Клужем», а потом с «Лехом». Еще два сбора планируем провести в Турции. Но как будет – посмотрим по ситуации, - сказал Сергей Семак корреспонденту «Советского спорта».

- На какой срок рассчитан ваш контракт с «Уфой»?

- Контракт рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на год.

Напомним, ранее Семак входил в тренерский штаб «Зенита». «Уфа», которую он теперь будет тренировать, с 25 очками занимает 8-е место в РФПЛ.

Полная версия интервью с Сергеем Семаком - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»