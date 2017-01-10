Сергей Семак: Моим помощником в «Уфе» станет Александр Низелик

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, возглавивший команду в конце прошлого года, рассказал, кто станет его помощником.

- Помогать в «Уфе» мне будет Александр Низелик, работавший ранее с Лучано Спаллетти, Фабио Капелло. В последнее время Александр тренировал одну из команд в академии «Зенита», - сказал Сергей Семак корреспонденту «Советского спорта».

- С кандидатурой еще одного помощника определюсь после окончания сезона. Те, кто работал в тренерском штабе ранее, останутся, - добавил Семак.

- Какая задача стоит перед командой на оставшуюся часть сезона?

- Задача пока не сформулирована.

Напомним, сейчас «Уфа» с 25 очками занимает 8-е место в РФПЛ.

Полная версия интервью с Сергеем Семаком в ближайшее время на сайте «Советского спорта»