Роберт Мак: «Зенит» хочет попасть в финал Лиги Европы, но главная задача – стать чемпионами России

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о целях на вторую часть чемпионата, новичках команды и сопернике по 1/16 Лиги Европы.

- «Зенит» покинул Витсель, и в то же время в команде появилось несколько новых игроков. Изменится ли стиль команды теперь?

- Не знаю, что изменится. Появление новичков - это решение главного тренера. О каких-то изменениях можно говорить только тогда, когда начнутся тренировки и продолжится сезон. Витсель был очень важным футболистом, но он покинул команду и у нас теперь есть новые футболисты. Думаю, все будет в порядке.

- Какие цели ставите перед собой?

- Наша главная задача - стать чемпионами страны. В Лиге Европы мы должны пройти как можно дальше. Выиграть оба турнира будет очень сложно.

- Что думаете об «Андерлехте», нашем следующем сопернике в Лиге Европы?

- Это самая сильная команда Бельгии. Мы должны показать свои лучшие качества, чтобы выиграть оба матча и пройти в следующий этап. Мы хотим попасть в финал, - приводит слова Мака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» вышел из отпуска 9 января. С 11 по 22 января петербуржцы проведут сбор в ОАЭ, где сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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