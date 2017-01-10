Александр Радулов: До сих пор адаптируюсь к НХЛ

Форвард «Монреаля» Александр Радулов рассказал о том, как чувствует себя в НХЛ после возвращения в лигу.

«Честно говоря, я до сих адаптируюсь к НХЛ. Все-таки прошло достаточно времени с моего предыдущего опыта. У нас в команде сейчас очень много травмированных, поэтому в состав привлекается большое количество молодых ребят.

В последнее время мы постоянно играем в таком формате, парни с фарм-клуба приспосабливаются к новым скоростям. Задача опытных игроков состоит в том, чтобы помочь им в этом, мы должны играть в командный хоккей.

Если вернуться к лично моей адаптации, то, безусловно, вернуться непросто. Здесь каждая игра очень тяжелая. Для меня это новое испытание, в котором надо доказывать свою готовность в каждой смене. Стараюсь это сделать», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, форвард играл в НХЛ в 2006-2008 годах в «Нэшвилле», после чего вернулся в команду в конце сезона 2011/2012.

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний Радулов набрал 31 (10+21) очко в 39 матчах.