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Курт Зума: Конте делал все, чтобы я все себе уяснил

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Курт Зума, который восстановился от травмы колена, рассказал об отношениях с главным тренером команды Антонио Конте.

«Он говорил со мной, как говорит с каждым. Он сказал: «Восстанавливайся спокойно, потому что, когда ты вернешься, я хочу, чтобы ты играл».

В августе я поехал с командой на предсезонную подготовку, так что я был рядом с игроками, близко к ним, и мне это помогло. Тренер объяснил мне свою тактику, потому что раньше я ее не знал. Тогда мы играли с четверкой в обороне, но сейчас играем с трио центральных защитников. 

Тренер много работает над тактикой, он привлекал меня к тренировкам с ребятами, чтобы я быстрее учился и все понял. Это было здорово. Он делал все, чтобы я все себе уяснил, хотя я еще не был готов играть», – приводит слова француза пресс-служба «Челси».

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