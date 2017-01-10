Анжелик Кербер: Первые матчи в году всегда непростые
Первая ракетка мира
Анжелик Кербер после поражения от Дарьи Касаткиной (6:7 (5:7), 2:6) во втором
круге турнира WTA Apia International Sydney оценила
свою форму в начале сезона.
«Первые матчи в году всегда непростые. Я пока еще не чувствую свой ритм. Сегодня было слишком много ошибок, я не чувствовала мяча.
В любом случае хорошо, что я провела этот матч перед поездкой в Мельбурн», – приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
Напомним, на прошлой неделе 28-летняя немецкая теннисистка проиграла Элине Свитолиной во втором круге турнира WTA в Брисбене.
Таким образом, в трех матчах в январе Кербер одержала одну победу – над Эшли Барти из Австралии.
Матч
Кербер А. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 6:7, 2:6
Место и дата
10 января 05:30, , Онлайн-трансляция
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