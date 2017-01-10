Волков перешел в московское «Динамо»

Центральный блокирующий сборной России, олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне Александр Волков вернулся в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Волков уже выступал за «Динамо» шесть сезонов (2003/04, 2005 - 2010). Также в его карьере были «Луч» (2004/05), итальянское «Кунео» (2010/11), казанский «Зенит» (2011 - 2015), уфимский «Урал» (2015/16) и «Газпром-Югра» (2016/17).

31-летний волейболист сыграл на Олимпиаде в Рио, которая стала третьей в его карьере. В активе игрока «бронза» Пекина-2008 и «золото» Лондона-2012. Всего в составе сборной России Волков сыграл 172 матча, выиграв Кубок мира-2011 и Мировую лигу-2011.