Лучший бомбардир второй бундеслиги переходит в «Шальке»

Форвард «Нюрнберга» Гвидо Бургшталлер продолжит карьеру в «Шальке». Клубы договорились о переходе 27-летнего австрийца, который присоединится к команде после медицинского обследования. О деталях контракт пока не сообщается.

В нынешнем сезоне Бургшталлер забил 14 голов в 16 матчах второй бундеслиги и возглавляет список бомбардиров чемпионата. Всего за два года в составе «Нюрнберга» на счету форварда 33 гола в 65 матчах.

До переезда в Германию Бургшталлер играл в «Винер Нойштадт» (2009-2011), «Рапиде» (2011-2014) и «Кардиффе» (2014).

Напомним, «Шальке» занимает 11-е место в бундеслиге. Лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является алжирский полузащитник Набиль Бенталеб, забивший четыре гола.