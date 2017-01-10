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Шамиль Тарпищев: Не сомневаюсь в психологической стойкости Шараповой

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Марии Шараповой на корт в апреле на турнире в Штутгарте.

- Мы с нетерпением ждем возвращения Шараповой на корт. И я не сомневаюсь в ее психологической стойкости, что она не сломалась за год. За счет психологии она вытягивала не один матч. Но вопрос в другом: женский теннис становится все более ударным и скоростным. Главное, чтобы Мария не утратила своих физический кондиций. Если она не потеряла скорость, то все будет хорошо и она сможет вернуться в число ведущих теннисисток, -  сказал Тарпищев ТАСС. 

Ранее стало известно, что первый турнир, в котором примет участие Шарапова после дисквалификации, стартует в Штутгарте 26 апреля. 

Напомним, 7 марта Шарапова собрала пресс-конференцию, на которой объявила о том, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, дал положительный результат на мельдоний. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, и она сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.    

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