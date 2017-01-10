Агент нигерийского нападающего Аарона Оланаре Атта Анеке сообщил, что футболист может вернуться в ЦСКА.

Оланаре может вернуться в ЦСКА, он уже выступал там раньше. Все зависит от предложения московского клуба. К Аарону есть еще определенный интерес от двух клубов, но все варианты нельзя назвать 100-процентными. Скоро все должно решиться», - сказал Анеке ТАСС.

Форвард из Нигерии был арендован ЦСКА у китайского клуба «Гуанчжоу Фули» в прошлом сезоне. Армейцы не стали выкупать 22-летнего нападающего по окончании соглашения, потому что он получил получил разрыв крестоообразных связок. Оланаре провел за ЦСКА десять матчей во всех турнирах и забил три гола. За сборную Нигерии нападающий провел семь матчей и забил два мяча.