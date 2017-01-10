OG, EG, Wings и NewBee примут участие в Dota 2 Asia Championship 2017

Организаторы Dota 2 Asia Championship анонсировали список приглашенных команд на турнир.



Прямые приглашения на чемпионат получили OG, Evil Geniuses, Wings Gaming и NewBee. В чемпионате примут участие восемь сильнейших коллективов, которые пройдут этап квалификации. Для Азии выделены 4 слота, а для СНГ, Европы, Америки и Юго-Восточной Азии — по одному.



LAN-финал Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд турнира пока неизвестен.



Напомним, что прошлый турнир Dota 2 Asia Championships прошел c 29 января по 9 февраля 2015 года. Победу на турнире одержала американская команда Evil Geniuses, которая в финале обыграла китайский коллектив Vici Gaming 3:0.



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