Василий Кульков: Молло усилит «Зенит», но он не будет в одиночку тянуть команду к чемпионству

Бывший защитник сборной России Василий Кульков прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в «Зенит».

– Безусловно, он сможет усилить «Зенит», – сказал Кульков в интервью «Спорт уик-энду». – Только нужно четко расставить все точки над «i». Ждать, что француз будет в одиночку тянуть «Зенит» к чемпионскому титулу и помогать штамповать победы в Лиге Европы, совершенно точно не стоит.

Но это хорошее приобретение для команды Мирчи Луческу. Молло – классный футболист, и в нынешней ситуации «Зениту», который расстался с Акселем Витселем, точно не помешает. Конечно, никто не гарантирует французу положения основного игрока. В «Крыльях» он проявил себя ярко, но «Зенит» – команда совсем другого уровня.

– Многие считают, что Молло берут на позицию Олега Шатова, которым в последних играх Луческу был, скажем так, не слишком доволен.

– Шатов – достаточно универсальный футболист, который может играть на разных позициях. Как, кстати, и Молло. У тренерского штаба «Зенита» сейчас появляется возможность варьировать состав, и это большой плюс для команды.

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе Молло в «Зенит». Сам игрок также подтвердил, что покидает Самару.