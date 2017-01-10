Евгений Ловчев: Возмущен тем, что Кокорин предстал в футболке с изображением наркодельца

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев заявил, что возмущен тем, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал свое фото в футболке с изображением наркодельца Пабло Эскобара.

- Насколько понимаю, фото это Кокорин опубликовал несколько дней назад, но я о нем узнал только сейчас. Честно говоря, возмущен и хочу высказать свой протест против того, что творит этот человек. Кокорин просто оборзел! Каждый раз он только и занимается тем, что провоцирует людей. Это ужас какой-то! Ведь сейчас не ему, а хозяевам клуба придется выпутываться из этой ситуации. А все потому, что футболист «Зенита» и сборной России предстал в футболке с изображением наркодельца, - сказал Евгений Ловчев.

- Видимо, человек просто не понимает, что ему говорят. Кокорину сказали раз – после истории с клубом в Монако, сказали два – после того, как он спел песню «С Шуриком пить». Бесполезно. И вот – опять. Я, как бывший футболист, как гражданин страны, не хочу, чтобы этот человек представлял мою страну, выступая за сборную России, - добавил Ловчев.

