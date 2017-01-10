Дмитрий Селюк: Траоре сегодня прибудет на сбор ЦСКА

Агент нападающего Ласины Траоре Дмитрий Селюк рассказал, когда футболист прибудет на сбор ЦСКА.

- Когда что-то будет, то я скажу. А сейчас-то что? У него контракт с ЦСКА, он его должен соблюдать. Соответственно, он должен прибыть на сбор команды во вторник. Вот и все, - сказал Селюк «Р-Спорт».

Отметим, что права на футболиста принадлежат французскому «Монако», в ЦСКА он выступал на правах аренды. Ранее сообщалось, что российский клуб вернет игрока в грядущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Траоре провел во всех турнирах за ЦСКА 21 матч, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 4 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2018 года.