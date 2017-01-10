Лучший бомбардир «Тосно» интересен ряду клубов второй восьмерки РФПЛ

Лучший бомбардир «Тосно» Антон Заболотный интересен нескольким командам из второй восьмерки премьер-лиги.

Однако, по информации «Советского спорта», трансферу мешает высокая стоимость игрока и действующий контракт с одним из лидеров ФНЛ. К тому же в соглашении Заболотного с «Тосно» есть пункт, что в случае выхода команды в премьер-лигу контракт автоматически продлевается.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, в 19 матчах забил 10 голов и сделал пять голевых передач.