Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 году

Гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова на последних секундах матча с «Амкаром» (1:0) 20 ноября признан болельщиками самым красивым в 2016 году.

Этот мяч, забитый капитаном в верхний угол из-за пределов штрафной, набрал 32,88 % голосов. На втором месте - гол Глушакова в ворота «Рубина» 5 декабря (32,03%). На третьем - точный удар Джано Ананидзе в игре с «Оренбургом» 16 сентября (7,59%).

В текущем сезоне Глушаков провел за красно-белых в чемпионате России 15 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.