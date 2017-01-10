22 футболиста «Уфы» отравятся на первый сбор на Кипр
11 января футболисты «Уфы» отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году.
Он состоится с 11 по 22 января на Кипре. Тренерский штаб пригласил на сбор следующих футболистов:
Голкиперы: Гиорги Шелия, Михаил Бородько, Глеб Ефимов.
Защитники: Александр Филин, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Александр Сухов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Иван Пауревич, Азамат Засеев, Ондржей Ванек, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Николай Сафрониди, Андрей Батютин, Игорь Безденежных, Иван Обляков.
Нападающие: Кехинде Фатаи, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов.
После 17 туров чемпионата России «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
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