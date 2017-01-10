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22 футболиста «Уфы» отравятся на первый сбор на Кипр

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

11 января футболисты «Уфы» отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году.

Он состоится с 11 по 22 января на Кипре. Тренерский штаб пригласил на сбор следующих футболистов:

Голкиперы: Гиорги Шелия, Михаил Бородько, Глеб Ефимов.

Защитники: Александр Филин, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Александр Сухов, Игорь Дивеев. 

Полузащитники: Иван Пауревич, Азамат Засеев, Ондржей Ванек, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Николай Сафрониди, Андрей Батютин, Игорь Безденежных, Иван Обляков.

Нападающие: Кехинде Фатаи, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов. 

После 17 туров чемпионата России «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. 

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