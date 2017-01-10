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«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы

Источник:  Goal.comКомментарии

«Ювентус» готовит предложение главному тренеру команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта. В качестве альтернативы в Турине рассматривают вариант с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Переговоры с Аллегри могут начаться уже в ближайшее время. Контракт 49-летнего специалиста истекает летом 2018 года. Руководство клуба довольно работой Аллегри, который за два с половиной года выиграл с командой пять титулов. В этой связи приоритетом «Ювентуса» остается продление контракта с нынешним тренером.

Отметим, что Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Италии. За сезон он зарабатывает около пяти миллионов евро. Но «Ювентус» готов пойти на увеличение зарплаты тренера.

В то же время не исключено, что Аллегри захочет сменить клуб. Новость о том, что итальянец изучает английский язык, дала повод к информации о том, что на Аллегри претендует «Арсенал».

В случае если «Ювентусу» придется искать нового тренера, первым в списке кандидатов станет главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. 46-летний аргентинец провел шесть лет в серии A в качестве игрока и хорошо знает итальянский футбол.

После Симеоне в списке кандидатов у «Ювентуса» значатся Леонардо Жардим («Монако») и Паулу Соуза («Фиорентина»).

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