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Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков выступят в эстафете в Рупольдинге

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Стал известен состав мужской сборной России, которая примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На старт выйдут Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Причем именно так биатлонисты будут распределены по этапам. Стартовать будет Волков, на втором этапе побежит Шипулин, на третьем - Елисеев, финишировать будет Бабиков. 

Мужская эстафета состоится завтра, 11 января, в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки. 

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