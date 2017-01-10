Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков выступят в эстафете в Рупольдинге

Стал известен состав мужской сборной России, которая примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На старт выйдут Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Причем именно так биатлонисты будут распределены по этапам. Стартовать будет Волков, на втором этапе побежит Шипулин, на третьем - Елисеев, финишировать будет Бабиков.

Мужская эстафета состоится завтра, 11 января, в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.