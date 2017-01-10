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ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экипажи «КАМАЗ-мастер» устроили Манекен Челлендж

Экипажи грузовиков российской команды «КАМАЗ-мастер» приняли участие в популярном флеш-мобе Mannequin Challenge, по условиям которого участники должны замереть и создать эффект остановившегося времени. 

Напомним, что грузовики «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, после седьмого этапа ралли-рейда «Дакар-2017» занимают второе, третье, четвертое и восьмое места в общем зачете.

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