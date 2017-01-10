ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»

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Сергей Карякин: Остается надеяться, что погода станет лучше и мы сможем продолжить гонку Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о погодных условиях в Боливии, а также о своем выходном.

Седьмой этап «Дакара» сокращен вдвое из-за непогоды Седьмой этап ралли-марафона «Дакар» сокращен с 322 км до 161 км, сообщает Autosport.

Дневник «Дакара». День 7. Все еще впереди Первая половина ралли-рейда «Дакар» позади – пришло время подвести предварительные итоги.

Дневник «Дакара». День 6. Из грязи в Ла-Пас 6-й этап ралли-рейда отменили из-за плохой погоды, поэтому участникам оставалось лишь доехать до места следующего старта по обычным дорогам.

Сергей Карякин: Два дня отдыха позволят восстановиться и приступить к гонке с новыми силами Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал отмену шестого этапа ралли-марафона.

Шестой этап «Дакара» отменен Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 километров.

Дневник «Дакара». День 4 и 5. Все выше, и выше, и выше Первые боливийские этапы легендарного ралли-рейда оказались пока самыми успешными для команды «КАМАЗ-мастер».

Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий На ралли «Дакар-2017» состоялся пятый этап. В классе грузовиков в тройку лучших попали российские гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.

Пятый этап «Дакара» сокращен из-за погодных условий Пятый этап ралли «Дакар-2017» сокращен в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщают организаторы соревнований.