«Эдмонтон» поместил Густавссона на драфт отказов

Голкипер «Эдмонтона» Юнас Густавссон выставлен на драфт отказов.

В нынешнем сезоне 32-летний шведский вратарь одержал одну победу в семи матчах, в которых отразил 87,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,10.

Основным голкипером «нефтяников» является канадец Кэм Тэлбот, сыгравший в 37 матчах.

«Эдмонтон» стал четвертым клубом НХЛ в карьере Густавссона. Ранее он играл в «Торонто» (2009-2012), «Детройте» (2012-2015) и «Бостоне» (2015-2016). Всего на его счету 72 победы в 179 матчах в лиге.

Если в ближайшие 24 часа ни один клуб не заберет голкипера, он отправится в фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ – «Бейкерсфилд Кондорс».