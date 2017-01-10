Компания Blizzard сообщила, что LAN-финал Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах.



В чемпионате примут участие 16 игроков. Два сильнейших игрока из каждой группы примут участие в матчах до первого поражения. Матчи будут проводиться в формате завоевания с выбыванием после 4 поражений и возможностью заблокировать одну колоду.



Зимние игры чемпионата мира пройдут с 23 по 26 марта в гостиничном комплексе Melia Nassau. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.



Источник