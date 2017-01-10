Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах

Комментарии

Компания Blizzard сообщила, что LAN-финал Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах.

В чемпионате примут участие 16 игроков. Два сильнейших игрока из каждой группы примут участие в матчах до первого поражения. Матчи будут проводиться в формате завоевания с выбыванием после 4 поражений и возможностью заблокировать одну колоду.

Зимние игры чемпионата мира пройдут с 23 по 26 марта в гостиничном комплексе Melia Nassau. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
OG, EG, Wings и NewBee примут участие в Dota 2 Asia Championship 2017Организаторы Dota 2 Asia Championship анонсировали список приглашенных команд на турнир.Gambit квалифицировалась на DreamHack Masters Las Vegas 2017По итогам европейской квалификации определились четыре участника финального этапа турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GOХаральд «Powder» Гимре перешел в команду Alliance по HearthstoneОрганизация Alliance подписала Харальда «Powder» Гимре в команду по Hearthstone.Состав Fnatic по Dota 2 покинули два игрокаСостав малазийской команды Fnatic по Dota 2 покинули Энг «YamateH» Вэй Пунг и Мухаммад «inYourdreaM» Ризки.Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Тяжело сказать, что конкретно изменил Занозин, но смотрелся он очень яркоКомментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе в ВКонтакте рассказал о различии киберспортивных трансляций в студии и на телеканале.Организация M19 подписала состав ANOX по League of LegendsРоссийская киберспортивная организация М19 подписала состав Albus NoX Luna по League of Legends.CS:GO стала самой продаваемой игрой в Steam в 2016 годуОнлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive стал самой продаваемой игрой в Steam в 2016 году. Об этом стало известно из информации портала SteamSpy.Василий Кикнадзе: Многие профессиональные киберспортсмены в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпикиЭкс-руководитель телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе в интервью спортивной редакции «БИЗНЕС Online» поделился мнением о киберспорте.Павел Занозин: Дота за этот день точно стала мне ближеСпортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Павел Занозин поделился впечатлениями о работе на ESL One Genting 2017.Ярослав «NS» Кузнецов: От Virtus.pro хотелось бы видеть больше, но думаю всё еще впередиАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от турнира ESL One Genting 2017.Rogue стала победителем ESEA Season 23 Global Premier ChallengeДатская команда Rogue стала первой на турнире ESEA Season 23 Global Premier Challenge по CS:GO.Team Empire анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Empire представила новый состав команды по Dota 2 на весеннюю часть сезона.Digital Chaos стала чемпионом ESL One Genting 2017Американская команда Digital Chaos стала победителем турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2.Rebels одержала победу на ProDotA Cup Europe #13Российский коллектив Rebels стал победителем онлайн-турнира ProDotA Cup Europe #13 по Dota 2.Digital Chaos и NewBee вышли в финал ESL One GentingКоманды Digital Chaos и NewBee пробились в финал турнира ESL One Genting по Dota 2.В Белоруссии появилась федерация киберспортаМинистерство юстиции Белоруссии зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One GentingКитайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Virtus.pro вышла в полуфинал ESL One GentingРоссийский коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega SquadronДмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.Team Liquid укомплектовала состав по League of LegendsК составу команды Team Liquid по League of Legends присоединился Остин «LiNk» Шин, который ранее выступал за коллектив Counter Logic Gaming. Игрок займет роль запасного на средней линии.
Главные новости
Футбол
Совет ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд
ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»

Биатлон
Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков выступят в эстафете в Рупольдинге
Футбол
«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы
Футбол
Лучший бомбардир «Тосно» интересен ряду клубов второй восьмерки РФПЛ
Футбол
Евгений Ловчев: Возмущен тем, что Кокорин предстал в футболке с изображением наркодельца
Футбол
Василий Кульков: Молло усилит «Зенит», но он не будет в одиночку тянуть команду к чемпионству
Футбол
Оланаре может вернуться в ЦСКА
Футбол
Хохлов возглавил «Динамо-2», его помощниками стали Никифоров и Плотников
Хоккей
Александр Радулов: До сих пор адаптируюсь к НХЛ
все новости