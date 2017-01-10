Вячеслав Колосков: Нет ни одной страны, которая в состоянии принять ЧМ при новом формате

Почетный президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков – о решение совета ФИФА утвердить изменения в формате ЧМ-2026, на котором вместо 32 команд сыграют 48.

- Лично для меня финансовые выгоды нового формата, о которых столько говорится, сомнительны, - говорит Колосков. - Потому что 16 новых команд съедят весь тот навар, который Инфантино собирается получить. 16 команд ведь нужно не только кормить и поить. Их надо привезти, обеспечить безопасность, поселить в пятизвездочном отеле, выдавать суточные, премии за участие и так далее. И потом - в уставе ФИФА написано, что главенствующим всегда является футбол. А экономика и финансы – второстепенные вещи. А представьте, сколько потратит России на то, чтобы подготовиться у 2018 году. Сумасшедшие деньги! Мы никогда их не отобьем, сколько бы ФИФА не заработала. А ведь к нам приедут 32 сборные, а здесь-то – 48. Нет ни одной страны, которая в состоянии принять такое количество команд. Ни одной! Плюс к 2026 году все стадионы, которые сейчас есть в Европе и Южной Америке, устареют. Их надо будет модернизировать или строить заново. Это колоссальные расходы, которые не покроют никакие дополнительные доходы. Поэтому не знаю, что сказать. Это какое-то безумие.