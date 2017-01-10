Вячеслав Колосков: Нет ни одной страны, которая в состоянии принять ЧМ при новом формате
Почетный
президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков – о решение совета ФИФА
утвердить изменения в формате ЧМ-2026, на котором вместо 32 команд сыграют 48.
- Лично для меня
финансовые выгоды нового формата, о которых столько говорится, сомнительны, -
говорит Колосков. - Потому что 16 новых команд съедят весь тот навар, который
Инфантино собирается получить. 16 команд ведь нужно не только кормить и поить.
Их надо привезти, обеспечить безопасность, поселить в пятизвездочном отеле,
выдавать суточные, премии за участие и так далее. И потом - в уставе ФИФА
написано, что главенствующим всегда является футбол. А экономика и финансы –
второстепенные вещи. А представьте, сколько потратит России на то, чтобы
подготовиться у 2018 году. Сумасшедшие деньги! Мы никогда их не отобьем,
сколько бы ФИФА не заработала. А ведь к нам приедут 32 сборные, а здесь-то –
48. Нет ни одной страны, которая в состоянии принять такое количество команд.
Ни одной! Плюс к 2026 году все стадионы, которые сейчас есть в Европе и Южной
Америке, устареют. Их надо будет модернизировать или строить заново. Это
колоссальные расходы, которые не покроют никакие дополнительные доходы. Поэтому
не знаю, что сказать. Это какое-то безумие.